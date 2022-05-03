Євросоюз планує замінити російський газ африканським – Bloomberg

Європейський союз розглядає можливість активізувати співпрацю з країнами Африки щодо постачання газу, аби зменшити імпорт російського палива, повідомила агенція Bloomberg із посиланням на відповідний проєкт документу ЄС.

Країни ЄС мають намір скоротити цьогоріч залежність від Москви в енергетичній сфері майже на дві третини. Документ, який розширює зовнішню енергетичну взаємодію, може бути ухвалений Єврокомісією вже наприкінці травня.

У документі йдеться, що такі країни Африки, як Нігерія, Сенегал та Ангола, «мають значною мірою нереалізований потенціал у сфері скрапленого газу».

Євросоюз має намір збільшити імпорт скрапленого газу на 50 мільярдів кубометрів на рік, а постачання трубопровідного газу не з Росії – на 10 мільярдів кубометрів. У проєкті документа йдеться, що для цього потрібно встановити відносини з традиційними постачальниками на нових умовах та розширити торгівлю з новими постачальниками палива.

План Євросоюзу також передбачає постачання додаткових 15 мільярдів кубометрів скрапленого газу зі США у 2022 році та близько 50 мільярдів кубометрів щорічно до 2030 року. Крім того, ЄС планує збільшити постачання газу з Азербайджану до 20 мільярдів кубометрів на рік.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що влада Євросоюзу збирається запропонувати ембарго на російську нафту до кінця року, а до цього поступово вводити обмеження на імпорт. Нові санкції проти Москви посли країн ЄС планують обговорити найближчими днями.

Нафтогазовий сектор приносить Росії близько половини доходів бюджету та складає понад половину експорту. 70 відсотків газу та 60 відсотків нафти і нафтопродуктів Росія продає якраз до Європи.

Більшість країн Євросоюзу вживають заходів щодо скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні. Відмовляється зробити це лише Угорщина.