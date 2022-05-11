В ОП розповіли, коли може бути впроваджений шостий пакет санкцій проти Росії

Попри все ще наявність окремих неузгодженостей, шостий пакет санкцій проти Росії може бути впроваджений «у дуже короткій часовій перспективі». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«Динаміка візитів і спілкувань свідчить про те, що ми дійдемо до правильної фіналізації, яка, в тому числі, вигідна Європі, тому що вона позбавить (Росію – ред.) можливості використовувати гаманці як зброю проти неї. Вони (ЄС – ред.) це вже теж чітко усвідомлюють і розуміють», – зазначив заступник голови ОП.

За словами Сибіги, Україна наразі робить усе можливе, аби пришвидшити ухвалення відповідного рішення міжнародними партнерами.

«Дискусії тривають, тому що, на жаль, з одного боку є залежність певних європейський країн та ЄС в цілому від російських енергоносіїв, але з іншого боку ми вважаємо, що ціна свободи, ціна цінностей не співмірна з якимись економічними сьогоденними вигодами... Україна є тим прикладом, який показує, до чого призводять неринкові відносини з російською стороною у сфері постачання енергоносіїв: до кабальних умов, до обмежень суверенітету», – наголосив Сибіга.

За його словами, шостий пакет санкцій проти Росії буде «більш потужним і більш дошкульним», ніж попередні, та торкнеться не лише нафтового ембарго, але і низки російських персоналій.

Андрій Сибіга також зазначив, що Україна уже спонукає міжнародних партнерів до початку роботи над сьомим санкційним пакетом для РФ.

9 травня президент України у розмові з президентом Євроради наголосив, що Україна чекає ухвалення наступних пакетів санкцій щодо Росії.

10 травня Володимир Зеленський закликав Мальту відмовитися від російської нафти для уникнення продовольчої й міграційної кризи та застеріг Словаччину від залежності від російських енергоресурсів.

На зустрічі послів 8 травня країнам ЄС не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти Росії: обмеження на імпорт і транспортування російської нафти далі блокує Угорщина.

У рамках нового пакету санкцій Євросоюз планує запровадити нафтове ембарго проти Росії, заборонити перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборонити мовлення трьох державних телеканалів. «Сбербанк» і ще два великі банки відключать від системи міжбанківської комунікації SWIFT, крім того, планується заборонити купувати нерухомість у ЄС громадянам Росії-не резидентам Євросоюзу.

Влада Угорщини неодноразово заявляла, що блокуватиме пропозиції про обмеження на постачання російського палива. Санкційний пакет має ухвалюватися одноголосним голосуванням.