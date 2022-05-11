Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

В ОП розповіли, коли може бути впроваджений шостий пакет санкцій проти Росії

У рамках нового пакету санкцій Євросоюз планує запровадити нафтове ембарго проти Росії, заборонити перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборонити мовлення трьох державних телеканалів

Попри все ще наявність окремих неузгодженостей, шостий пакет санкцій проти Росії може бути впроваджений «у дуже короткій часовій перспективі». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«Динаміка візитів і спілкувань свідчить про те, що ми дійдемо до правильної фіналізації, яка, в тому числі, вигідна Європі, тому що вона позбавить (Росію – ред.) можливості використовувати гаманці як зброю проти неї. Вони (ЄС – ред.) це вже теж чітко усвідомлюють і розуміють», – зазначив заступник голови ОП.

За словами Сибіги, Україна наразі робить усе можливе, аби пришвидшити ухвалення відповідного рішення міжнародними партнерами.

«Дискусії тривають, тому що, на жаль, з одного боку є залежність певних європейський країн та ЄС в цілому від російських енергоносіїв, але з іншого боку ми вважаємо, що ціна свободи, ціна цінностей не співмірна з якимись економічними сьогоденними вигодами... Україна є тим прикладом, який показує, до чого призводять неринкові відносини з російською стороною у сфері постачання енергоносіїв: до кабальних умов, до обмежень суверенітету», – наголосив Сибіга.

За його словами, шостий пакет санкцій проти Росії буде «більш потужним і більш дошкульним», ніж попередні, та торкнеться не лише нафтового ембарго, але і низки російських персоналій.

Андрій Сибіга також зазначив, що Україна уже спонукає міжнародних партнерів до початку роботи над сьомим санкційним пакетом для РФ.

9 травня президент України у розмові з президентом Євроради наголосив, що Україна чекає ухвалення наступних пакетів санкцій щодо Росії.

10 травня Володимир Зеленський закликав Мальту відмовитися від російської нафти для уникнення продовольчої й міграційної кризи та застеріг Словаччину від залежності від російських енергоресурсів.

На зустрічі послів 8 травня країнам ЄС не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти Росії: обмеження на імпорт і транспортування російської нафти далі блокує Угорщина.

У рамках нового пакету санкцій Євросоюз планує запровадити нафтове ембарго проти Росії, заборонити перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборонити мовлення трьох державних телеканалів. «Сбербанк» і ще два великі банки відключать від системи міжбанківської комунікації SWIFT, крім того, планується заборонити купувати нерухомість у ЄС громадянам Росії-не резидентам Євросоюзу.

Влада Угорщини неодноразово заявляла, що блокуватиме пропозиції про обмеження на постачання російського палива. Санкційний пакет має ухвалюватися одноголосним голосуванням.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG