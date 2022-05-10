Президент України Володимир Зеленський застерігає Словаччину від залежності від російських енергоресурсів.



«Зараз Європейський Союз погоджує вже шостий санкційний пакет проти Росії. І це потрібний пакет, включно з тими енергетичними обмеженнями. Я розумію, що для вас і ще деяких держав у цьому є складність. Що для Словаччини питання про російську нафту та можливість її заміщення не є питанням про моментальні дії. Ми все розуміємо», – сказав він під час свого звернення до Національної ради Словаччини.

Зеленський навів «український приклад» залежності від енергоресурсів Росії.

«Ми першими побачили, як Росія порушує угоди, коли вони просто перестають їй подобатися. Побачили, як Росія перетворює комерційні зв'язки на ланцюг, щоб тримати державу поруч із собою...Ну а газ Росія намагається використовувати зараз, щоб тримати в покорі увесь Європейський континент», – зазначив він.



Володимир Зеленський зауважив, що Україна пройшла «шляхом помилок, на яких можуть навчитися наші друзі».

«Російські енергоресурси не є просто товаром. Від них варто відмовитися, передусім від нафти. Бо це насправді питання про свободу. Так, захист свободи має ціну», – наголосив президент України.

Шостий раунд санкцій ЄС, який передбачає, зокрема, заборону на російську нафту, був розроблений експертами Європейської комісії, але Угорщина та інші країни-члени, включаючи Словаччину і Чехію, мають застереження.