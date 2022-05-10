Зеленський закликав Мальту відмовитися від російської нафти для уникнення продовольчої й міграційної кризи

Президент України Володимир Зеленський 10 травня виступив із промовою до парламенту та народу Мальти.

Нагадавши про опір Мальти нацистським військам у часи Другої світової війни, президент України порівняв ці події із сьогоденням.

«Так само як від стійкості й сміливості Мальти у 1940-1942 роках залежала доля Європи, сьогодні від стійкості та сміливості українців, саме українців, саме нашого народу, і точно не від депутатів Державної думи Російської Федерації, а саме від звичайних стійких людей залежить, чи виграє свобода на нашому континенті. Бо нам знову протистоїть тиранія, і вона має дуже далекосяжні амбіції. Нападом на Україну Росія тільки почала агресію проти об’єднаної Європи», – сказав він.

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Зеленський вказав на блокування Росією українських портів на Чорному та Азовському морях, яке, своєю чергою, унеможливило аграрний експорт України. Це, на його думку, може призвести до кризи на світовому продовольчому ринку.

«Якщо ми не зможемо експортувати пшеницю, ячмінь, кукурудзу, рослинну олію, то в країнах на півночі Африки і в різних регіонах Азії буде фізично не вистачати їжі та значно зростуть ціни. Що далі після цього? Загроза політичного хаосу й нова міграційна криза», – сказав він.

За словами президента, Мальта може відчути негативні наслідки таких криз у сусідніх регіонах.

Зеленський закликав до відмови від російського пального:

«Ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти – це необхідна умова для припинення російського вторгнення в Україну. Я знаю, що для вас, а також для деяких інших європейських країн це дуже чутлива тема. Враховуючи, що судна під вашим прапором використовуються для транспортування, зокрема, й російської нафти. Але кожен долар і кожне євро, які ви можете заробити на цьому, будуть перекриті дуже значними й болісними втратами, якщо все ж таки не вдасться зупинити продовольчу кризу – а отже, і міграційну кризу – і якщо російське вторгнення піде далі у Європу», – стверджує він.

Голова держави також висловив думку, що для Мальти, як і для всієї Європи, небезпечно приймати в себе людей із російськими паспортами після свідчень про воєнні злочини російських військ в Україні.

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«Настав час зупинити чинні привілеї для громадян Росії. Починаючи від золотих паспортів з привілеями і закінчуючи подвійним громадянством. Не дозволяйте будь ласка використовувати себе, не дозволяйте використовувати свій острів! Перевіряйте, хто з росіян намагається сховатися, використовуючи саме вашу юрисдикцію і вашу землю», – сказав Зеленський.

Раніше 10 травня Володимир Зеленський застеріг Словаччину від залежності від російських енергоресурсів.

Шостий раунд санкцій ЄС, який передбачає, зокрема, заборону на російську нафту, був розроблений експертами Європейської комісії, але Угорщина та інші країни-члени, включаючи Словаччину і Чехію, мають застереження.