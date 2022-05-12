ЄС має «якнайшвидше зупинити» купівлю російської нафти – прем'єр Нідерландів

Європейський Союз має якнайшвидше зупинити купівлю російської нафти. Про це у зверненні до українського парламенту 12 травня зявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

«Нідерланди готові вдатися до такого кроку разом нашими партнерами і союзниками без зволікання», – наголосив він.

За словами Рютте, п'ять пакетів санкцій, які були накладені на Росію після її військового вторгнення в Україну, є «безпрецедентними в історії ЄС».

«Ніколи до цього такого інструменту не застосовували так швидко, так прямо і у такому обсязі, – наголосив він та додав: – Санкції проти Росії мають діяти доти, доки російська агресія не завершиться і не відновиться український суверенітет».

3 травня агентство «Укрінформ» з посиланням на дані посольства України повідомило, що у порти Нідерландів прямує вісім танкерів із російськими нафтопродуктами. Українське посольство закликало уряд Нідерландів, нідерландські муніципалітети та портові адміністрації вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб ці судна не зайшли до жодного з нідерландських портів.

У рамках нового пакету санкцій Євросоюз планує запровадити нафтове ембарго проти Росії, заборонити перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборонити мовлення трьох державних телеканалів. «Сбербанк» і ще два великі банки хочуть відключити від системи міжбанківської комунікації SWIFT. Крім того, планують заборонити купувати нерухомість у ЄС громадянам Росії-не резидентам Євросоюзу.

11 травня заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що шостий пакет санкцій проти Росії, попри все ще наявність окремих неузгодженостей, може бути впроваджений «у дуже короткій часовій перспективі».