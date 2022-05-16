McDonald’s остаточно йде з Росії: «Мати бізнес тут не відповідає цінностям компанії»

Команія McDonald’s остаточно йде з Росії: 16 травня вона оголосила, що продає увесь свій бізнес на території цієї країни.

«Продовження володіння бізнесом у Росії більше не є життєздатним і не відповідає цінностям McDonald’s», – йдеться у заяві.

Компанія має намір продади усі свої ресторани у Росії місцевому покупцеві, але без бренду McDonald’s (свої торговельні марки на території РФ вона зберігатиме і надалі). Тобто новий власник не зможе використовувати ані цю назву, ані логотип, ані меню.

До закриття угоди McDonald’s обіцяє платити зарплату працівникам, а потім – забезпечити їхнє працевлаштування вже за нового власника мережі.

У Росії McDonald’s пропрацював понад 30 років.

8 березня 2022-го компанія оголосила, що тимчасово закриває ресторани та призупиняє роботу у цій країні, бо «конфлікт в Україні та гуманітарна криза в Європі завдали невимовних страждань невинним людям».

Сотні компаній повністю або частково припинили діяльність у Росії після початку повномасштабної російської агресії проти України 24 лютого. Представники української влади неодноразово закликали ті міжнародні корпорації, які ще не вийшли з Росії, зробити це.