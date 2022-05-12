Німецький концерн Siemens оголосив про вихід із російського ринку через повномасштабну війну Росії проти України. Компанія розпочала процедуру припинення своєї виробничої й операційної діяльності, йдеться у пресрелізі.

Раніше Siemens призупинив усі нові операції й міжнародні поставки до Росії та Білорусі.

«Ми засуджуємо війну в Україні і вирішили провести процес згортання нашої промислової діяльності в Росії. Це було непростим рішенням з огляду на наш обов’язок дбати про наших співробітників та давні стосунки з клієнтами на ринку, на якому ми працюємо вже майже 170 років», – заявив президент компанії Роланд Буш.

Крім побутової техніки й електроніки, Siemens спільно з «Уральськими локомотивами» виробляв електрички «Ластівка» і вантажні електровози, а також обслуговував «Сапсани».