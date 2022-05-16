У Росії активи групи Renault перейшли у держвласність

Російські активи групи Renault переходять у державну власність РФ, повідомило Міністерство промисловості Росії.

За повідомленням, акції «АвтоВАЗу» перейдуть Науково-дослідному автомобільному й автомоторному інституту, завод «Рено Росія» – владі Москви.

Однією з умов угоди є можливість зворотного викупу частки Renault в АвтоВАЗі протягом наступних шести років, зазначили в Мінпромторгу РФ.

У Renault назвали рішення про продаж складним, але необхідним. «Ми ухвалили складне, але необхідне рішення і робимо відповідальний вибір щодо наших 45 000 співробітників у Росії, зберігаючи при цьому ефективність групи і нашу можливість повернутися в країну в майбутньому», – сказав гендиректор Renault Group Лука де Мео.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що влада відновить виробництво легкових автомобілів під брендом «Москвич» на заводі «Рено».

За його словами, планується спочатку випускати автомобілі із двигуном внутрішнього згоряння, «а в перспективі – і електромобілі».

«Москвич» – радянське і російське автомобільне виробництво, що існувало з 1930 по 2010 рік. З 1998 року підприємство перейшло під контроль «Рено Росія» і виробляло автомобілі французької марки.

23 березня компанія Renault зупинила виробництво у Росії. Це рішення було ухвалене через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України більшість західних автоконцернів зупинили постачання автомобілів до Росії та припинили виробництво на її території.