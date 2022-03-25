Росія: «АвтоВАЗ» оголосив про скорочення робочого часу своїх співробітників

Найбльший у Росії виробник легкових автомобілів, «АвтоВАЗ», оголосив про намір із 6 червня перевести на чотириденний робочий тиждень усіх працівників заводів у Тольятті та Іжевську. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Цей захід запроваджується на три місяці «у звʼязку з прогнозом російського автомобільного ринку і значним дефіцитом поставок електронних компонентів», повідомили в компанії.

Для збереження рівня доходів співробітників керівництво АвтоВАЗу звернулося по підтримку до уряду Росії. За словами компанії, кошти на підтримку вже виділені.

Раніше цього місяця, в «АвтоВАЗі» заявили про намір відправити частину співробітників у так звану «корпоративну відпустку» у квітні – замість традиційної, яка припадала на літні місяці. Поясненням цього простою також була «тривала криза в постачанні електронних компонентів».