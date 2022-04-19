Власник Opel та Peugeot зупиняє випуск автомобілів на заводі в Росії

Компанія Stellantis оголосила, що зупиняє виробництво на своєму заводі в російському місті Калуга. Про це йдеться у заяві, опублікованій 19 квітня на сайті автоконцерну.

«З огляду на зростання перехресних санкцій і труднощі з логістикою, компанія Stellantis зупинила виробництво на заводі в Калузі, щоб повністю дотриматися всіх санкцій і захистити своїх співробітників. Stellantis засуджує насильство та підтримує всі дії, здатні відновити мир», – сказано в заяві компанії.

Stellantis володіє 70% заводу «ПСМА Рус» у Калузі, ще 30% належать Mitsubishi. Завод випускає легкові автомобілі Peugeot 408 та Citroen C4, легкі комерційні автомобілі Peugeot, Opel та Citroen, а також міні-фургони та компактвени Peugeot Partner, Citroen Berlingo та Opel Combo. Компанія Mitsubishi збирає на підприємстві позашляховики Outlander та Pajero Sport.

У березні продажі нових легкових автомобілів у Росії, за оцінкою Асоціації європейського бізнесу, впали на 62,9%. Вартість нових автомобілів, за даними «Автостату» та автоконцернів, за березень у середньому зросла на 40%.