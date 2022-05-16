Лукашенко хоче уникнути участі у війні через ризик санкцій, помсти України і невдоволення військових – британська розвідка

Білоруські війська на даний час прямо не залучали до війни Росії проти України, Олександр Лукашенко прагне уникнути участі у ній, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Незважаючи на попередні припущення, на сьогодні білоруські сили не були безпосередньо залучені до конфлікту. Проте білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія також здійснила повітряні вильоти і ракетні удари з Білорусі. Олександр Лукашенко, ймовірно, балансує підтримку російського вторгнення з бажанням уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти з боку України і можливого невдоволення білоруських військових», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, після навчань на початку цього місяця Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії і ракетних військ на полігонах на заході країни.

«Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не зможуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

У Пентагоні 6 травня заявили, що наразі не бачать ознак того, що Білорусь має наміри брати активну участь у війні в Україні.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.