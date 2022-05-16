Жодна країна відкрито не виступає проти надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна відкрито не виступає проти надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Про це Кулеба сказав у Брюсселі за підсумками участі у засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

«Я знаю країни, які твердо «за» ухвалення цього рішення, і я знаю тих, хто досі слідкує за розвитком ситуації, і ухвалить рішення ближче до дати», – сказав Кулеба, наголосивши, що не знає про жодну країну, яка би відкрито виступала проти надання Україні статусу кандидата.

Але він уточнив, що про негайне членство України наразі не йдеться.

«Але ми віримо, що не існує раціональних аргументів проти того, аби Україна вступила у інтеграційний проєкт ЄС через надання статусу кандидата на вступ в ЄС», – сказав Кулеба.

Ще три місяці тому про це навіть не було й мови, сказав голова МЗС, а зараз увага зосереджується на тому, чи станеться це у червні чи пізніше.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

8 квітня під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.