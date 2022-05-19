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Сенат США ухвалив надання Україні 40 мільярдів доларів допомоги

Законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу ухвалила 10 травня

Сенат Сполучених Штатів 19 травня підтримав законопроєкт про надання Україні 40 мільярдів доларів військової та економічної підтримки

За документ проголосували 86 сенаторів, проти – 11.

Відтак тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу ухвалила 10 травня. «За» проголосували 367 конгресменів, «проти» – 57. Президент США Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.

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Водночас Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення в прискореному режимі законопроєкту про надання 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Процедура була заблокована республіканцем Рендом Полом. Він вимагав додати до законопроєкту пункт про аудит витрат федеральним інспектором.

Президент США раніше закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше цього місяця.

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