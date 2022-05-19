«Артилерія та радари»: Байден анонсував ще один пакет безпекової допомоги для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав рішення Сенату підтримати новий пакет допомоги для України. Про це йдеться в заяві, яку 19 травня оприлюднив Білий дім.

Водночас Байден заявив, що його адміністрація продовжить пришвидшувати надання зброї та обладнання для України.

«Сьогодні я анонсую ще один пакет безпекової допомоги, який забезпечить додаткову артилерію, радари та інше обладнання Україні, яке вони вже так ефективно застосовують на полі бою. Це озброєння та техніка підуть безпосередньо на передову захисту свободи в Україні», – заявив президент.

Читайте також: Зеленський привітав ухвалення Сенатом США допомоги для України на 40 млрд доларів

Він привітав «чітке двопартійне повідомлення» від Конгресу про підтримку України з боку Сполучених Штатів. Президент США висловив думку, що схвалений законодавцями пакет підтримки дозволить Вашингтону як надіслати більше зброї та боєприпасів Україні, так і поповнити власні запаси й підтримати свої війська, розміщені на території країн НАТО.

Законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу ухвалила 10 травня. Президент США Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.

Читайте також: Законопроєкт на підтримку України на 40 мільярдів доларів: на що саме виділяються гроші

Водночас Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення в прискореному режимі законопроєкту про надання 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Процедура була заблокована республіканцем Рендом Полом. Він вимагав додати до законопроєкту пункт про аудит витрат федеральним інспектором.

Президент США раніше закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше цього місяця.