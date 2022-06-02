Рух ушкодженою через ракетний обстріл ділянкою залізниці на Львівщині частково відновлено – УЗ

«Укрзалізниця» повідомила про часткове відновлення ділянкою залізниці на Львівщині, ушкодженої російським ракетним обстрілом 1 квітня.

«Рух ушкодженою ділянкою частково відновлено, вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів», – йдеться в повідомленні.

Які саме поїзди затримуються, можна переглянути ТУТ.

У відомстві додали: для пасажирів, які ще їдуть зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди.

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла про затримку низки поїздів у результаті вчорашнього обстрілу інфраструктури в Стрийському районі Львівської області. Загалом, за даними влади, крім пошкоджень транспортної інфраструктури, постраждало 5 людей.