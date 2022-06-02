Влада Львівщини розповіла деталі про учорашній ракетний обстріл військ РФ

П’ятеро людей, що зазнали поранень внаслідок ракетного обстрілу військ РФ по Львівській області пізно ввечері 1 червня, мають середні і легкі травми. Про це повідомив голова Львівської військової адміністрації у Львівській області Максим Козицький.

Він уточнив, що четверо людей у стані середньої тяжкості госпіталізовані у лікарнях області, загрози їхньому життю немає. Одна людина зазнала легких травм і не потребувала шпиталізації.

Козицький повідомив, що Росія запустила ракети з акваторії Чорного моря. Суттєво пошкоджені об’єкти залізниці у Стрийському та Самбірському районах Львівщини.

Наразі багато поїздів затримуються. Працівники «Львівської залізниці» відновлюють залізничне сполучення.

Затримки поїздів підтверджує і «Укрзалізниця». У відомстві кажуть: «Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає». Організовується безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.

На початку травня війська РФ вкотре атакували залізничну інфраструктуру, вони обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України. В Офісі президента після цього заявили, що російські війська намагаються зруйнувати логістику в Україні, бо не можуть перемогти на полі бою.