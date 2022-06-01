В «Укрзалізниці» спростовують дані про ракетний удар по Бескидському тунелю

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін спростував інформацію про ракетний удар по Бескидському тунелю на Львівщині.

«Інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності», – написав він у телеграмі, але підтвердив, що російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці.



Постраждалих серед залізничників немає. Ступінь пошкодження інфраструктури з'ясовується.



Олександр Камишін додав, що через ракетний удар затримуються три пасажирські поїзди. Вони перебувають в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький пізно ввечері 1 червня повідомив про ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури у Стрийському районі на Львівщині. Внаслідок удару постраждали 5 людей.

Максим Козицький не уточнив, який саме об’єкт пошкоджено.

Водночас радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що російські війська атакували крилатими ракетами Бескидський залізничний тунель у Стрийському районі Львівщини. За його словами, мета атаки – «спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання пального та зброї від союзників».

На початку травня війська РФ вкотре атакували залізничну інфраструктуру, вони обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України. В Офісі президента після цього заявили, що російські війська намагаються зруйнувати логістику в Україні, бо не можуть перемогти на полі бою.