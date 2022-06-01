Кількість постраждалих через ракетний удар по Львівщині зросла до 5 – ОВА

Кількість постраждалих через ракетний удар по Львівщині зросла до 5 людей, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Маємо уточнену інформацію щодо постраждалих у Стрийському районі. На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям немає», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, російські війська атакували крилатими ракетами Бескидський залізничний тунель у Стрийському районі Львівщини. За його словами, мета атаки – «спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання пального та зброї від союзників».

Однак немає офіційних підтверджень, що пошкоджений саме цей об’єкт транспортної інфраструктури.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 30 травня підтвердили загибель 4113 і поранення 4916 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.