Війна Росії проти України: в ООН підтвердили загибель 4113 цивільних

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 30 травня підтвердило 9029 жертв серед цивільних – загибель 4113 і поранення 4916 людей через повномасштабну війну Росії проти України.

Як повідомляють в організації, серед загиблих – 264 дітей.

УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) і Попасної (Луганська область).

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться в повідомленні пресслужби організації.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».