Влада розповіла про наслідки ракетного удару по Львівщині

Внаслідок ракетного удару по Львівщині поранені двоє людей, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



«Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає», – написав він у телеграмі.



Інформація уточнюється.

За даними Максима Козицького, вибухи пролунали у Стрийському районі.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, російські війська атакували крилатими ракетами Бескидський залізничний тунель у Стрийському районі Львівщини. За його словами, мета атаки – «спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання пального та зброї від союзників».

Однак немає офіційних підтверджень, що пошкоджений саме цей об’єкт транспортної інфраструктури.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 30 травня підтвердили загибель 4113 і поранення 4916 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.