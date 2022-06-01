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Влада розповіла про наслідки ракетного удару по Львівщині

За даними голови Львівської ОВА, внаслідок атаки поранені дві людини. Ілюстративне фото

Внаслідок ракетного удару по Львівщині поранені двоє людей, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Попередньо: ракетний удар по об’єкту транспортної інфраструктури. Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає», – написав він у телеграмі.

Інформація уточнюється.

За даними Максима Козицького, вибухи пролунали у Стрийському районі.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, російські війська атакували крилатими ракетами Бескидський залізничний тунель у Стрийському районі Львівщини. За його словами, мета атаки – «спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання пального та зброї від союзників».

Однак немає офіційних підтверджень, що пошкоджений саме цей об’єкт транспортної інфраструктури.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 30 травня підтвердили загибель 4113 і поранення 4916 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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