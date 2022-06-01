Голова ОВА підтвердив дані про вибухи на Львівщині

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив інформацію про вибухи на Львівщині.

«На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше», – написав він у телеграмі.

Перед цим у Львівські області було оголошено повітряну тривогу.

Востаннє про ракетні атаки по Львівщині повідомлялося 17 травня. Тоді, за даними ОВА, удар було завдано по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 30 травня підтвердили загибель 4113 і поранення 4916 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.