Львівська ОВА розповіла про наслідки нічного ракетного удару

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив – вночі ракетний удар було завдано по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі. Про це Козицький повідомив у своєму телеграмі.

За його даними, вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Інформації про травмованих чи загиблих немає.

Козицький також повідомив, що сили ППО збили три російські крилаті ракети.

Раніше у Львівській ОВА повідомили, що російські війська вночі знову обстріляли об’єкт у Яворівському районі на Львівщині. Днями російські ракети атакували цей район Львівщини.

У Львівській області внаслідок ракетного удару 25 квітня стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне».