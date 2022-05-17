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Львівська ОВА розповіла про наслідки нічного ракетного удару

Наприкінці квітня через ракетний удар стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Фото ілюстративне

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив – вночі ракетний удар було завдано по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі. Про це Козицький повідомив у своєму телеграмі.

За його даними, вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Інформації про травмованих чи загиблих немає.

Козицький також повідомив, що сили ППО збили три російські крилаті ракети.

Раніше у Львівській ОВА повідомили, що російські війська вночі знову обстріляли об’єкт у Яворівському районі на Львівщині. Днями російські ракети атакували цей район Львівщини.

У Львівській області внаслідок ракетного удару 25 квітня стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне».

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