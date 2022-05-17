Війська РФ вночі знову обстріляли об’єкт у Яворівському районі – голова Львівської ОВА

Російські війська вночі знову обстріляли об’єкт у Яворівському районі на Львівщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.



«Знову обстріляний об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею», – написав він у телеграмі.

У ніч на вівторок 17 травня після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно вибухи. Мер Львова Андрій Садовий вночі 17 травня заявив про відсутність підтверджених даних про влучання ракет по місту.

Уранці 15 травня чотири російські ракети поцілили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі поблизу польського кордону, повідомляв Максим Козицький. За його словами, об’єкт був повністю зруйнований.