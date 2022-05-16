Після оголошення повітряної тривоги у Львові повідомляють про вибухи

Після оголошення повітряної тривоги вночі 17 травня у Львові чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, а також підтверджує мер Андрій Садовий.

«У Львові вибухи. Всі залишайтесь в укритті», – написав він у Telegram.

Останній ракетний обстріл військ РФ по Львову був ввечері 3 травня. Тоді поранень зазнали двоє людей. Під удар потрапили залізничні електропідстанції.

Генштаб ЗСУ постійно заявляє про тактику армії РФ з руйнування транспортної інфраструктури України. Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільні об’єкти.