Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Після оголошення повітряної тривоги у Львові повідомляють про вибухи

Мер Львова Андрій Садовий просить жителів міста залишатися в укриттях

Після оголошення повітряної тривоги вночі 17 травня у Львові чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, а також підтверджує мер Андрій Садовий.

«У Львові вибухи. Всі залишайтесь в укритті», – написав він у Telegram.

Останній ракетний обстріл військ РФ по Львову був ввечері 3 травня. Тоді поранень зазнали двоє людей. Під удар потрапили залізничні електропідстанції.

Генштаб ЗСУ постійно заявляє про тактику армії РФ з руйнування транспортної інфраструктури України. Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільні об’єкти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG