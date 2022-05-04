Ракетні удари РФ по Львову: стало відомо, хто постраждав. Відновлювальні роботи тривають

Внаслідок ракетного обстрілу військами РФ ввечері 3 травня у Львові поранені 58-річний житель Закарпаття і 24-річний львів’янин. Як повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, вони перебували неподалік підстанцій і постраждали внаслідок вибухової хвилі. Потерпілим надано невідкладну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

За словами Козицького, сили ППО із шести ракет збили дві. Три ракети влучили в залізничні електропідстанції у Львові та області, одна – на Закарпатті.

«Ракети випущені з Каспійського моря. Удар крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Цілеспрямований удар по ланцюжках постачання зі сторони Заходу на Схід», – сказав Козицький.

Одразу після обстрілів 250 тисяч людей залишались без електропостачання – наразі без електрики близько 2000 осіб.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, дві медичні установи переведені на резервне живлення.

Пожежі на місцях ракетних ударів наразі ліквідовані, відновлювальні роботи тривають.

За даними Генштабу ЗСУ, задля руйнування транспортної інфраструктури України війська РФ вчора завдали ракетних ударів по об’єктах на території Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.