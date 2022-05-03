Садовий: через ракетний удар по Львову поранені двоє людей

Внаслідок ракетних обстрілів у Львові ввечері 3 травня поранені двоє людей, інформує мер Львова Андрій Садовий. Раніше повідомлялось про одного пораненого.

У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджені близько 60 гаражів.



Як інформує Львівська військова адміністрація, російські ракети влучили у три електропідстанції. У частині Львова немає електропостачання.



Кореспондентка Радіо Свобода перебуває на одному з місць вибухів і повідомляє, що на двох підстанціях пожежі ліквідовані, на одній ще працюють рятувальники.



За словами очевидця, який проживає у прихистку для тимчасово переселених осіб, один із вибухів пролунав приблизно за 400 метрів від хостелу, але будівля не постраждала.



«Мешканці налякались. Інтервал між двома вибухами був 15-20 хвилин. Одразу гасили пожежу», – каже він.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині.

Внаслідок попереднього ракетного обстрілу у Львові 18 квітня семеро людей загинули, 11 були поранені.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.