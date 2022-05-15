Голова Львівської ОВА уточнив, куди поцілили випущені Росією вранці ракети

Ракети, випущені російськими військами рано вранці 15 травня, поцілили в об’єкт у Яворівському районі поблизу польського кордону, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Чотири ракети ворога влучили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об’єкт повністю зруйнований», – заявив він.

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Голова ОВА не навів оновлених даних щодо постраждалих – раніше він зазначав, що інформації про них немає.

Повітряна тривога у Львівській області прозвучала о 3:30 і тривала майже 2 години.

Рано вранці 15 травня один із об’єктів військової інфраструктури Львівщини зазнав ракетного удару. Водночас повітряне командування «Захід» повідомляло про збиття двох із кількох ракет, які Росія випустила по Львівській області.