Повітряне командування «Захід» повідомляє про збиття двох російських крилатих ракет

Російські війська випустили кілька ракет по Львівській області, дві з них вдалося вбити, повідомляє Повітряне командування «Захід» Повітряних сил Збройних сил України 15 травня.

За повідомленням, ракети були випущені вранці в неділю з акваторії Чорного моря.

«Рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об’єктів критичної інфраструктури. Запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищено дві крилаті ракети окупантів», – йдеться в заяві командування.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що один із об’єктів військової інфраструктури області зазнав ракетного удару.