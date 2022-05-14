Через російські обстріли на Донеччині загинули троє цивільних – Кириленко

Через російські обстріли на Донеччині загинули троє мирних жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«За 14 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення», – написав він у телеграмі.

За даними Кириленка, також у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 11 травня підтвердити загибель 3541 і поранення 3785 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.