Росія завдала удару по військовій інфраструктурі на Львівщині – голова області

Російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об’єктів Львівської області, повідомив вранці 15 травня голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає», – повідомив очільник області.

Наявність та характер руйнувань нині уточнюються. Влада області наразі не оприлюднює інформацію, який саме об’єкт зазнав удару.

Рано вранці 15 травня в багатьох областях України протягом однієї-двох годин тривала повітряна тривога.