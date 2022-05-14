Голова Луганської ОВА повідомив про понад 50 зруйнованих будинків за день

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 14 травня повідомляє, що російські війська зруйнували понад 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад, у Лисичанську влучили в будівлю заводу.

«Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їхні домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там. Зранку мали щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці», – написав голова Луганської ОВА у телеграмі.

Впродовж дня, зауважив Сергій Гайдай, пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу російських військ сталося руйнування адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів, додав він.

«Втім, в районі Рубіжного ворог продовжує здійснювати активний вогневий вплив – руйнувань може бути набагато більше. Також росіяни вели штурмові дії у напрямках Золотого та Комишувахи», – йдеться у повідомленні.

На фронті Луганщини і Донеччини за добу українські військові відбили 10 атак противника, зауважив Гайдай: «Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п’ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів».

І додав, що підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

Такі ж дані навів у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Голова Луганської ОВА 11 травня повідомив, що Луганщина відрізана від інформації ззовні. Сергій Гайдай зауважив, що гуманітарна ситуація у регіоні є складною – на складах залишилося небагато гуманітарної допомоги, а через обстріли дороги завезти її важко. Про відсутність у населених пунктах Луганської області мобільного зв’язку, а також газо- та водопостачання голова ОВА повідомив 10 травня.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.