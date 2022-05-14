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Голова Луганської ОВА повідомив про понад 50 зруйнованих будинків за день

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 14 травня повідомляє, що російські війська зруйнували понад 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад, у Лисичанську влучили в будівлю заводу.

«Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їхні домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там. Зранку мали щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці», – написав голова Луганської ОВА у телеграмі.

Впродовж дня, зауважив Сергій Гайдай, пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновані два приватні будинки. У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу російських військ сталося руйнування адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів, додав він.

«Втім, в районі Рубіжного ворог продовжує здійснювати активний вогневий вплив – руйнувань може бути набагато більше. Також росіяни вели штурмові дії у напрямках Золотого та Комишувахи», – йдеться у повідомленні.

На фронті Луганщини і Донеччини за добу українські військові відбили 10 атак противника, зауважив Гайдай: «Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п’ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів».

І додав, що підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

Такі ж дані навів у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Голова Луганської ОВА 11 травня повідомив, що Луганщина відрізана від інформації ззовні. Сергій Гайдай зауважив, що гуманітарна ситуація у регіоні є складною – на складах залишилося небагато гуманітарної допомоги, а через обстріли дороги завезти її важко. Про відсутність у населених пунктах Луганської області мобільного зв’язку, а також газо- та водопостачання голова ОВА повідомив 10 травня.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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