У Луганській області немає мобільного зв’язку, газу та електропостачання – Гайдай

У населених пунктах Луганської області внаслідок обстрілів не лишилося мобільного зв’язку, газо- та водопостачання – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 10 травня.
«На жаль, на сьогодні можна говорити, що містах нічого не лишилося. Мобільний зв’язок повністю зруйнований. У нас є один варіант, як можна спробувати його все ж підняти, ми поки працюємо над цим механізмом, консультуємося, просто часті обстріли не дають можливості вільно попрацювати з ретрансляторами», – сказав він у ефірі національного телемарафону.
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Гайдай додав, що через перебитий магістральний газопровід без газу лишилися навіть ті мікрорайони, в яких він досі був. Також є проблеми з водопостачанням через знищення інфраструктури Попаснянського водоканалу.
«Ми встигли завести ємності і будемо сподіватися, що вода все ж у людей буде, тому що будуть певні ємності, на 5 тонн, 1 тонну, по 500 літрів, ми їх розставляємо в різних кінцях міст, щоб зі свердловин могли набирати воду і її вже розвозити в ці ємності, щоб у людей могла бути питна вода. Решта залежить від електроенергії, тому ані газу, ані світла, ані мобільного зв’язку - нічого в принципі немає. Тому ми поки будемо намагатися провозити машинами гуманітарні набори, щоб у людей був запас, доки ситуація не зміниться на краще», – повідомив Гайдай.
Він додав, що траса Лисичанськ – Бахмут активно обстрілюється, відтак проводити евакуацію нею неможливо.
«Частина траси обстрілюється досить сильно, і ризикувати людьми, наповнити автобус, щоб у повний автобус прилетіла міна чи снаряд – ми не можемо собі такого дозволити. Тому поки зупиняємо, доки наші війська не відтіснять трохи подалі армію російську, щоб просто було більша відстань, щоб хоча із мінометів не дострілювали», – пояснив він.
Раніше Сергій Гайдай повідомив, що через обстріл російських військових пошкоджено магістральний газопровід у Севєродонецьку.
Станом на 9 травня найактивніші бої на Луганщині точились під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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