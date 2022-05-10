У Луганській області немає мобільного зв’язку, газу та електропостачання – Гайдай

У населених пунктах Луганської області внаслідок обстрілів не лишилося мобільного зв’язку, газо- та водопостачання – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 10 травня.

«На жаль, на сьогодні можна говорити, що містах нічого не лишилося. Мобільний зв’язок повністю зруйнований. У нас є один варіант, як можна спробувати його все ж підняти, ми поки працюємо над цим механізмом, консультуємося, просто часті обстріли не дають можливості вільно попрацювати з ретрансляторами», – сказав він у ефірі національного телемарафону.

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Гайдай додав, що через перебитий магістральний газопровід без газу лишилися навіть ті мікрорайони, в яких він досі був. Також є проблеми з водопостачанням через знищення інфраструктури Попаснянського водоканалу.

«Ми встигли завести ємності і будемо сподіватися, що вода все ж у людей буде, тому що будуть певні ємності, на 5 тонн, 1 тонну, по 500 літрів, ми їх розставляємо в різних кінцях міст, щоб зі свердловин могли набирати воду і її вже розвозити в ці ємності, щоб у людей могла бути питна вода. Решта залежить від електроенергії, тому ані газу, ані світла, ані мобільного зв’язку - нічого в принципі немає. Тому ми поки будемо намагатися провозити машинами гуманітарні набори, щоб у людей був запас, доки ситуація не зміниться на краще», – повідомив Гайдай.

Він додав, що траса Лисичанськ – Бахмут активно обстрілюється, відтак проводити евакуацію нею неможливо.

«Частина траси обстрілюється досить сильно, і ризикувати людьми, наповнити автобус, щоб у повний автобус прилетіла міна чи снаряд – ми не можемо собі такого дозволити. Тому поки зупиняємо, доки наші війська не відтіснять трохи подалі армію російську, щоб просто було більша відстань, щоб хоча із мінометів не дострілювали», – пояснив він.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що через обстріл російських військових пошкоджено магістральний газопровід у Севєродонецьку.

Станом на 9 травня найактивніші бої на Луганщині точились під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут.