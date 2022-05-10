Севєродонецьк – без газу: в ОВА повідомили про пошкодження газопроводу через дії військ РФ

Через обстріл російських військових пошкоджено магістральний газопровід у Севєродонецьку, місто залишилось без газопостачання. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, російські військові сьогодні вдень вчергове завдали удару по Сєвєродонецьку артилерією та системами залпового вогню.



«Єдине, що залишалося в місті із комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду. Наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований... Газу в місті нема», – повідомив він у телеграмі.

8 травня російські війська вкотре обстріляли НПЗ у Лисичанську.

Того ж дня військовим Росії вдалося побудувати під Білогорівкою понтонну переправу та перекинути певну кількість військ.

Станом на 9 травня найактивніші бої на Луганщині точились під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.