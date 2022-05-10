Гайдай повідомив про бої в селах Гірської громади і зачистку Білогорівки

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що за села Гірської громади точаться бої, Воєводівка «повністю під українським контролем», а у Білогорівці триває зачистка. Про це Гайдай написав у телеграмі вранці 10 травня.

За його даними, міста та села регіону за минулу добу були обстріляні 22 рази, російські військові 9 травня масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території області.

«Маємо руйнування житла в Сєвєродонецьку і Лисичанську. Крім того, в Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив у будівлю місцевого осередку Національної поліції, сталося значне займання, через що приміщення й обладнання знищені. При спробі обстеження руйнувань в Шипіловому, де залишаються заблокованими люди, по поліцейських відкрили вогонь росіяни. Маємо одного травмованого співробітника. Жителя Сєвєродонецька, який вчора отримав осколкові поранення кінцівок, госпіталізовано і доставлено до лікарні в Полтаві», – написав голова ОВА.

Щодо Білогорівки, то, за словами Гайдая, її територія майже зачищена від російських військ, які переправилися річкою. «Самі понтони і вся їхня техніка вже знищені. На нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи», – додав він.

«Точаться бої в селах Гірської громади. Лінія оборони стабільна, проривів немає. Воєводівка повністю під українським контролем. В Рубіжному росіяни теж не просунулися, Мета росіян – відрізати Луганщину від інших областей, закрити дорогу, якою проходить евакуація та завозяться гумвантажі. Чекаємо на тишу, щоб рятувальники нарешті змогли проїхати до Білогорівки та Шипілового, щоб дістати людей з-під завалів», – наголосив голова ОВА.

9 травня вранці в ефірі Радіо Свобода Сергій Гайдай повідомив, що понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині, знищена, проте бої тривають, оскільки певну кількість військ загарбникам вдалося переправити на інший бік.