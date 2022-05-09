Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 9 мая заявил о переходе российских войск рубежа реки Северский Донец в районе Белогоровки. Армия Украины в ночь на 9 мая разрушила переброшенный агрессором понтонный мост, и сейчас на участке идут бои. По словам Гайдая, создается угроза дороге Лисичанск-Бахмут, «дороге жизни». Радио Донбасс.Реалии объясняет, чем важна эта дорога, и почему для российских войск важно ее перерезать.

От упомянутой Белогоровки, которая расположена прямо на границе Донецкой и Луганской областей, до дороги Лисичанск-Бахмут не больше 7 километров. То есть российские войска уже сейчас могут держать ее под огнем артиллерии.

Именно по этой причине сегодня отменили эвакуация гражданских жителей из подконтрольной части Луганской области.

8 мая появилось официальное сообщение о том, что армия Украины вышла из Попасной и заняла более удобные позиции, которые были подготовлены заранее.

Ожесточенные бои за город продолжались с первых дней полномасштабного вторжения российских войск. В результате боев и обстрелов большинство зданий в Попасной уничтожены. Последнее время украинские военные удерживали только северную ее часть.

Попытка прорыва российских войск с севера в районе Белогоровки и постоянные попытки атаковать и прорвать украинскую линию обороны в районе Попасной создают угрозу трассе Лисичанск-Бахму, которую глава Луганской ОВГА назвал «дорогой жизни».

На схеме видно, что в случае установления контроля над дорогой российскими войсками, прерывается последний путь сообщения подконтрольной части Луганской области с Донецкой областью и остальной Украиной.

Сейчас дорога используется для эвакуации мирных жителей Луганской области, и снабжения тех, кто остается там, гуманитарной помощью.

Из-за ожесточенных боев вокруг Белогоровки украинские спасатели не могут добраться к местам завалов: в школе, в которую Россия ударила ракетой (по оценкам главы области, там могли погибнуть 60 человек), и в дом села Шипиловка, куда ударила артиллерия (заблокированы 11 человек). Спасатели пробовали проехать туда под обстрелами,но пока безуспешно.

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