Внаслідок обстрілів на Донеччині протягом доби загинули троє мирних жителів – голова ОВА

Російські обстріли призвели до загибелі трьох цивільних в Донецькій області протягом дня 10 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«За 10 травня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Мар’їнці, Авдіївці та Калиновому. Ще троє людей дістали поранення», – заявив він.
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Крім того, додав Кириленко, вдалося уточнити дані про чотирьох загиблих і вісьмох поранених у Костянтинівці. При цьому встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо.
«За свої злочини на українській землі росіяни будуть притягнуті до відповідальності!» – прокоментував голова області.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3381 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України станом на кінець доби 8 травня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі. З деяких місць, зокрема – Маріуполя, дані отримують із затримкою.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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