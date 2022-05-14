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За добу війська РФ обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині – поліція

Один із населених пунктів на Донеччині, 29 квітня 2022 року

Національна поліція України повідомляє 14 травня, що впродовж минулої доби російські війська обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині.

«Руйнувань зазнав 61 цивільний об’єкт: житлові будинки, промислові та аграрні підприємства, залізниця. Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Авдіївка, Залізне, Лиман, Слов’янськ, Святогірськ, Сіверськ, Вугледар, Мар’їнка, Іллінка, Новолуганське, Ярова, Бахмутське, Богородичне, – йдеться у повідомленні.

Російські війська вели обстріли з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню «Ураган», додали правоохоронці.

«Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліція розпочала досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України», – зауважують в НПУ.

Про постраждалих інформація не повідомляється.

Раніше цього дня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що за останню добу російські війська зруйнували понад 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад, у Лисичанську влучили в будівлю заводу.

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 14 травня зазначив, що у Східній операційній зоні російські війська здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ: найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

В ОГП станом на ранок 14 травня повідомляють про 11 439 зареєстрованих злочинів агресії та воєнних злочинів.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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