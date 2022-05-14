Гайдай повідомив про евакуацію людей з Сєвєродонецька – вперше за тривалий час



Вперше за тривалий час із Сєвєродонецька евакуювали 17 людей, з них троє – діти,повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей. Далі буде! Вірте в ЗСУ!», – написав він у телеграмі.

10 травня через обстріл російських військових пошкоджено магістральний газопровід, Севєродонецьк залишився без газопостачання.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.