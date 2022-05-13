Оборона України під Сєвєродонецьком не прорвана – голова районної адміністрації

Атака російських військ на Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне посилюється, але оборону армії України на цьому напрямку російські війська не прорвали. Про це Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода) в ефірі повідомив голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко.



«Видно, що натиск з кожним днем зростає. Більше обстрілів, більше застосування артилерії і авіації. Але реального просування і прориву оборони не відбувається», – зазначає Власенко.



Тривають бої біля Білогорівки, де з 7 травня відбуваються спроби форсування річки і де раніше ЗСУ вже кілька разів руйнували російську понтонну переправу.



«Є припущення, що будуть тривати їхні спроби форсувати Сіверський Донець», – каже він.



За його словами, у Сєвєродонецьку наразі немає ані світла, ані водопостачання, ані газу.



«Технічну воду підвозить ДСНС, по місту розставлені ємності для води. Є труднощі з підвезенням гуманітарної допомоги і води, але є стриманий оптимізм, що ситуація покращиться найближчим часом», – сказав голова Сєвєродонецької районної адміністрації.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.