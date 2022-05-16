Садовий повідомив про відсутність даних щодо ракетних влучань по Львову

Мер Львова Андрій Садовий вночі 17 травня заявив про відсутність підтверджених даних про влучання ракет по місту.

«Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо. Зранку дамо точнішу інформацію. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – написав Садовий у Telegram.

У свою чергу, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, «спрацювала наша система ППО».

У ніч на вівторок після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно вибухи.

До того, ракетний обстріл військ РФ по Львову був востаннє ввечері 3 травня. Тоді поранень зазнали двоє людей. Під удар потрапили залізничні електропідстанції.

Генштаб ЗСУ постійно заявляє про тактику армії РФ з руйнування транспортної інфраструктури України. Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільні об’єкти.