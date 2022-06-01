HIMARS: що ці ракетні системи можуть і чим вони кращі від російських

США надають Україні чотири ракетні системи M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), але з ракетами дальністю не З00 кілометрів, як просила Україна, а 80-т. Як це може вплинути на перебіг бойових дій? Що можуть ракетні системи HIMARS і чим вони відрізняються від російських та радянських. Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розпитав про це колишнього заступника начальника штабу ВМС України, експерта Центру оборонних стратегій Андрія Риженка.

Про надання пакету оборонної допомоги Україні вартістю у 700 млн доларів, який включає і чотири ракетні системи HIMARS, в рамках нещодавно затвердженого закону, що передбачає допомогу на 40 мільярдів доларів, оголосив сьогодні президент США Джо Байден.

Новий пакет військової допомоги Україні від США складено таким чином, щоб забезпечити критично важливі потреби України в сьогоднішній боротьбі, заявили в Пентагоні.

До пакету увійшли:

1400 протиповітряних систем «Стінгер»,

більше 6500 протитанкових систем «Джавелін»,

більше 20 000 інших систем проти броньованої техніки,

більше 700 дронів Switchblade,

121 дрон Phoenix,

108 гаубиць 155-мм та боєприпаси,

90 тактичних бойових машин для перевезення гаубиць,

15 тактичних машин порятунку,

20 гелікоптерів Мі-17,

сотні броньованих колісних високомобільних машин,

200 броньованих машин піхоти М113,

більше 7000 рушниць і боєприпаси до них,

75 000 наборів захисту та шоломи,

системи лазерного наведення ракет,

БПЛА Puma,

безпілотні човни для захисту узбережжя,

радари,

вибухівка,

системи зв'язку та прилади нічного бачення,

захисне обладнання та екіпірування,

медичні поставки та системи глушіння сигналів

Це має допомогти українцям стримати напад Росії на сході, сказав заступник очільника Пентагону США Колін Каль під час брифінгу для преси 1 червня.

Каль наголосив, цитує його «Голос Америки», що «надані нами гаубиці мають дальність 30 км. HIMARS більш ніж вдвічі це перевищує ... прикметно і те, що вони [системи HIMARS] мають надзвичайну точність».

Каль також додав, що потрібно три тижні, щоб навчитись використовувати та обслуговувати такі системи.

Андрій Риженко: що можуть M142 HIMARS

– M142 HIMARS – це американська система залпового вогню. Вона була розроблена в 80-х роках на основі більш важкої системи, яка називалася M270 MLRS, яка на гусеничному ходу.

Система HIMARS має автомобільні шасі, вона вдвічі менша. За боєкомплектом вона набагато легша, ніж попередній важкий зразок. Вона може перекидатися літаками, її можна доставляти на борту десантного корабля.

Вона справді має дуже просунуте ракетне озброєння – як кероване, так і некероване. Дальність стрільби мінімальна становить 45 кілометрів, ракети калібру 277 мм.

На платформі HIMARS є шість некерованих ракет, які можуть вистрілюватися, вражати цілі на континентальній частині якоїсь території.

Завдяки точності HIMARS очікується, що це щонайменше вдвічі збільшить бойові можливості Збройних сил України.

Але також необхідно додати, що на тому самому шасі іншої комплектації ця сама система HIMARS може стріляти і оперативно-тактичною ракетою, про яку йшла суперечка. Дальність там – до 300 кілометрів.

Ми маємо окуповані території України, звільнення яких вимагатиме наявність таких ракет. Я думаю, що це все може бути обговорено під час дискусії на найвищих військово-політичних рівнях. Наскільки я знаю, у Сполучених Штатів Америки були такі питання щодо того, щоб дійсно ця система не застосовувалася на території Росії.

А у всьому, що стосується звільнення території України, Україна повністю матиме можливість використовувати такі системи.

Ми їх очікуємо, вони справді серйозно посилять наші ударні можливості разом з тими 155-міліметровими артилерійськими системами, які у вигляді знарядь або самохідних установок також надходять нам на озброєння.

– Чому в цьому випадку так важлива дальність ураження?

– Іноді доводиться, наприклад, знищувати об'єкти в тилу противника: склади боєприпасів або пункти управління, або ті самі порти, в яких проводиться розвантаження військової техніки. Вони можуть бути на досить великому віддаленні. Якраз для України ця дистанція за 300 кілометрів цілком влаштовувала б. Плюс треба розуміти, що Росія використовує системи залпового вогню – це «Град», «Ураган», «Смерч».

– А яка дальність ураження у цих російських систем?

– Здебільшого, це до 40 кілометрів. Хоча, наприклад, система «Смерч» може стріляти на 120 кілометрів. Але їх, щоправда, у Росії небагато. Основна маса – це «Гради». Їхня дальність стрільби становить від 20 до 40 кілометрів – залежно від застосовуваного снаряда.

Тобто те, що Україна матиме систему, яка стрілятиме на більшу відстань, дозволить завдавати ударів по супротивнику, а самому бути поза зоною ураження. Це дуже добре.

–​ Кулеба, Зеленський та військові аналітики кажуть, що надання цих ракетних систем Україні – це фактично умова, яка уможливлює український контрнаступ. Чи можете ви пояснити, якщо українська армія зможе вражати цілі на відстані 70 кілометрів, як це, умовно, впливає безпосередньо на лінію фронту?

–​ Перше – це те, що дальність буде більшою, ніж у противника. Тобто можна буде спланувати вогневі позиції та зосередити достатню кількість вогневих засобів у ударі. Це дозволить знищити критичні об'єкти противника – склади боєприпасів, пункти управління, це важке озброєння: артилерія, ракети, системи ППО. В результаті деморалізувати його і потім уже вести наступ.

В принципі, це класика ведення будь-якої наступальної операції –​ спочатку йде вогневий вплив. Інша річ, що його порядок може бути різним – так, як було в роки Другої світової війни, і так, як робить зараз Росія: просто засипає некерованими бомбами попереду все по своєму фронту.

Новий підхід, асиметричний за рахунок застосування нових технологій

Або так, як це робиться на Заході: завдаються високоточні ефективні удари. І ця зброя якраз дозволить нам діяти другим способом.

Для першого способу ми не маємо сил – кількість таких засобів ураження у нас у десятки разів менша, ніж у росіян, і боєприпасів теж значно менше.

Саме такий новий підхід, якоюсь мірою навіть асиметричний за рахунок застосування нових технологій, їм незнайомий. Очікується, що він дозволить досягти успіху. Тобто завдати вогневого удару, просунутися вперед, звільнити території.

–​ Чи правильно я розумію, що ці ракетні системи – це саме системи для точкових ударів, а не вогонь із «Градів», коли це просто поливання вогнем території попереду?

–​ Так. Виявляється точно мета, її координати, наноситься удар із високою точністю. Тобто для ураження об'єкта потрібно набагато менше боєприпасів – потрібні одна-дві ракети, а не 15-20, як у «Граді».

Потрібні одна-дві ракети, а не 15-20, як у «Граді»

Нещодавно виступав заступником начальника Головного оперативного управління [України], він наводив цікаві цифри. Наприклад, якщо при знищенні понтонних переправ на сході старі системи 152 мм вимагали 40-50 снарядів, нові системи 155 мм за рахунок точності вимагають 10-15 снарядів. Така сама арифметика і тут.

–​ А коли такі постачання можливі? Чи не встигнуть російські військові вже встановити системи ППО в Херсонській області чи в Запорізькій на той час, коли така зброя надійде в Україну, і чи не зможуть вони такі ракети збивати?

–​ Теоретично, звичайно, можлива дія систем ППО щодо таких ракет, особливо системи «Панцир». Потрібно просто її виявити. А як показує практика, виявити її дуже складно. Необхідно, щоб комплекс був у повній бойовій готовності до відкриття вогню, тоді це можливо. Але це необхідно, щоб особовий склад постійно знаходився за пультами, було запущено всю техніку. А це важко забезпечити.