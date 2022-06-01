Війська РФ обстріляли житлові квартали Миколаєва, є загиблі і поранені – мер

Внаслідок російських обстрілів житлових кварталів Миколаєва загинули дві людини, ще двоє поранені, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну – госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо про ще двох поранених», – написав він у телеграмі.

За даними Сєнкевича, російські війська вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах Миколаєва – пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі.



«На одній із адрес пошкоджений газопровід – без газу залишилось 80 абонентів, а за іншою адресою – порив водопроводу. Найближчими днями ремонтні бригади усе відпрацюють. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, наразі енергетики оперативно все відремонтували», – додав він.

В облраді повідомляли, що за минулу добу на Миколаївщині внаслідок обстрілів поранені 22 людини. Загалом станом на ранок 1 червня в миколаївських лікарнях перебувають 256 постраждалих від російських атак. Ще 26 постраждалих отримало допомогу амбулаторно.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.