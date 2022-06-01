ЗСУ звільнили на Херсонщині понад 20 населених пунктів – Лагута

Збройні сили України звільнили на півночі Херсонської області понад 20 населених пунктів, заявив в ефрірі загальнонаціонального телемарафону голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

«З (боку – ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів. І наші доблесні ЗСУ поступово ідуть вперед і вперед і звільнять Херсонщину», – зазначив він.

Станом на 1 червня на окупованій частині Херсонщини відсутній український мобільний зв’язок та інтернет, окрім інтернету з тимчасово окупованого Криму. У Держспецзв’язку заявили, що найближчим часом відновити зв’язок у Херсонській області не вдасться.

За даними Міноборони, станом на 1 червня основною метою армії РФ є вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, отримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

На думку радника голови Офісу президента та члена делегації України на переговорах із Росією Михайла Подоляка, до осені-зими ні Україна, ні Росія не отримають відчуття перемоги у війні.