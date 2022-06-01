До осені-зими ні Україна, ні Росія не отримають відчуття перемоги – Подоляк

До осені-зими ні Україна, ні Росія не отримає відчуття перемоги у війні, заявив в інтерв'ю «Інтерфакс» антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

«До осені-зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитися ніхто не зможе. Ні одна, ні друга сторона не отримає в нинішньому вигляді відчуття перемоги», – каже він.

Подоляк вважає, що якщо Росія не програє зараз, у майбутньому вона «провокуватиме Третю світову», – і, на його думку, на Заході це розуміють.

«На Заході вже розуміють, що Росію треба зупинити, вона має пограти. Ви самі бачите заяви того ж таки Борреля, Шольца, які прямо про це говорять. Таке було немислиме ще два місяці тому. А зараз Захід дає нам гроші та зброю. Питання лише в часі її нагромадження», – зауважив антикризовий радник голови Офісу президента.

За даними Міноборони, станом на 1 червня основною метою армії РФ є вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, отримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.