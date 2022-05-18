Не лише Макрон: інші політики ЄС теж пропонували Україні поступитися Росії заради Путіна – Подоляк

Низка європейськийх політиків пропонували Україні поступитись суверенітетом задля «збереження обличчя» Володимиру Путіну. Про це в інтерв’ю НВ заявив антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

«Вцілому ці заяви не тільки пана Макрона, а й ще деяких людей з європейської політичної спільноти трішки дивні... Зрозуміло, що українське суспільство не підтримає таких вимог у жодному вигляді. По-друге, будь-яка поступка РФ буде означати Мінськ-3, а отже відкладену війну. Це має розуміти політична еліта Європи, коли робить такі заяви. І ми на це свідомо не підемо у будь-якому вигляді», – наголосив Подоляк.

Окрім того, за його словами, будь-яка поступка Росії спровокує її висунути інші претензії та вимоги до України.

«Мені на 83 день війни взагалі незрозуміло, чому вєвропі це зявляється такі думки... Вони, певно, хочуть повернутись до звичних для них правил ведення бізнесу з РФ, але, мені здається, що усього цього вже не буде, тому що зафіксовані воєнні злочини РФ у великому масштабі», – зазначив антикризовий радник голови Офісу президента.

За словами Подоляка, Європа має «більш коректно» ставитися до того, як має завершитись ця війна.

«Це не мають бути поступки Росії. це мають бути тільки пріорітети України», – наголосив він.

13 травня в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Франції Емманюель Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.