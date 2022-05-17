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Зеленський обговорив порятунок військових із «Азовсталі» з Макроном

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і президент Франції Емманюель Макрон під час брифінгу за підсумками переговорів. Київ, 8 лютого 2022 року

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це він повідомив 17 травня.

Він назвав розмову «тривалою й насиченою».

«Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з «Азовсталі» та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України», – написав президент України у своєму твітері.

Він додав, що розмова також стосувалася оборонної підтримки Франції, підготовки шостого пакету санкцій та можливих шляхів експорту української аграрної продукції.

«Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС», – зазначив Зеленський.

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Емманюель Макрон наразі не коментував розмову публічно.

Інформаційна агенція Reuters повідомила 17 травня, що щонайменше сім автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

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