Росія планує віддати Маріуполь під контроль «кадирівців» – Андрющенко

Росія може віддати контроль над захопленим Маріуполем оточенню керівника Чеченської республіки Рамзана Кадирова – про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в своєму телеграмі 17 травня.

Про це, за словами Андрющенка, йому раніше повідомили в оточенні призначеного окупаційною владою «головою адміністрації Маріуполя» Костянтина Іващенка.

«Наші джерела з оточення Іващенка повідомляли про «шефство» від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом мародерства», – стверджує радник міського голови.

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Він вказав на підтвердження цих даних: за його словами, у Маріуполі сьогодні відбулася зустріч представників окупаційної адміністрації, депутата Державної Думи Росії Дмитра Сабліна, а також заступника голови уряду Чечні Адама Делміханова.

«Обговорювали плани по «відновлюванню Маріуполя». Кадирівці поводились як господарі, та сам графік зустрічі скоріш нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилось. Аніж щось, схоже не «плани по відновленню», – прокоментував Андрющенко.

Він додав, що українська влада продовжує слідкувати за розвитком подій у місті.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вночі 17 травня підтвердила початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових. За її словами, звідти до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

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7 травня українська влада заявила про евакуацію з приміщень заводу всіх жінок, дітей та літніх людей під егідою ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. Далі почалися спроби евакуації військовослужбовців, серед яких, за повідомленнями, близько 600 поранених. Пропонувалося зокрема відправити оборонців Маріуполя до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію виступала Туреччина. Росія раніше наполягала на тому, щоб українські військові здалися в полон.

Президент Володимир Зеленський казав, що Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.