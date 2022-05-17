У Маріуполі зберігається режим тиші – радник мера Маріуполя

У Маріуполі поки що зберігається режим тиші. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, вчора російські сили ще намагалися штурмувати «Азовсталь», але потім розпочалися переговори.



«Вчора вранці ще були обстріли і були спроби штурмувати по землі. Але потім пішли перемовини. Наскільки я розумію, був оголошений режим тиші і поки він, наскільки нам відомо, не порушується жодною стороною», – розповів Петро Андрющенко.



Водночас він утримався від коментарів щодо евакуації з міста захисників «Азовсталі».



«Давайте наберемося терпіння, з часом будуть подробиці. Ще не все завершилося», – сказав Андрющенко.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вночі 17 травня підтвердила початок евакуації українських військових з «Азовсталі». У Генштабі ЗСУ повідомили, що заходи щодо порятунку оборонців, які залишаються на території «Азовсталі», тривають.

Перед цим ввечері 16 травня командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише сказав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування».

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

7 травня українська влада заявила про евакуацію з приміщень заводу всіх жінок, дітей та літніх людей під егідою ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. Далі почалися спроби евакуації військовослужбовців, серед яких, за повідомленнями, близько 600 поранених. Пропонувалося зокрема відправити оборонців Маріуполя до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію виступала Туреччина. Росія раніше наполягала на тому, щоб українські військові здалися в полон.

Президент Володимир Зеленський казав, що Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.