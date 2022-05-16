Супутник зафіксував вже четверте місце масового поховання у Маріуполі – «Схеми»

Супутник зафіксував вже четверте місце масового поховання біля Центрального кладовища у окупованому Маріуполі, про яке повідомила місцева влада. Воно з’явилося ще на початку березня. Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода), які проаналізували супутникові знімки компанії Maxar.

Про місце масового поховання повідомили у міській раді Маріуполя. Радник міського голови Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі розповів, що до міськради надійшла інформація про розконсервацію історичного кладовища «Некрополь», де може бути розташована так звана «братська могила».

За допомогою супутникових знімків Maxar, наданих компанією «ТВІС», журналісти «Схем» знайшли це місце масового поховання, що складається з двох траншей. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину.

З’явилося масове поховання на початку березня. На знімках за 9 березня вже видно, що дві траншеї, де масово хоронили людей, закопано.



10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва викладала на своїй сторінці Facebook відео з масовим похованням загиблих маріупольців, однак не вказала точне місце його поховання. Аналізуючи відео, «Схеми» змогли підтвердити, що мова йде саме про історичне кладовище «Некрополь» у центрі Маріуполя.

Це підтверджують самі кадри з відео. На них з одного боку видно купол собору святого Миколая, високу трубу, що належить до будівлі у переулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.

З іншого боку видно будівлі підприємства ПрАТ «Електропобутприлад» та недобудовану 24-поверхівку житлового комплексу «Піонер».

Масове поховання у центральному районі Маріуполя стало вже четвертим, яке підтвердила місцева влада. Навколо міста вже відомо про щонайменше три таких місця: біля селища міського типу Мангуш, на кладовищі у селі Виноградне та на кладовищі селища міського типу Старий Крим.

«Схеми» повідомляли, що поховання у Виноградному та Старому Криму продовжують збільшуватись у розмірах.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» також залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

Після виступу у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення» 2022 року соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та українських військових, що заблоковані на території заводу «Азовсталь». За це висловлювання гурт могли дискваліфікувати, але цього не сталось і Kalush Orchestra отримав перемогу. Піснею-переможницею стала композиція Stefania, яку присвятили українським матерям.