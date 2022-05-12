Місця масових поховань навколо Маріуполя продовжують збільшуватись – «Схеми»

Місця масових поховань біля Маріуполя продовжують збільшуватись. Такі зміни супутник зафіксував у травні у селищі Старий Крим та селі Виноградне Донецької області, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим на північний захід від Маріуполя. На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину – у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня, раніше опублікованим «Схемами». Також збільшилась кількість траншей.

На знімку за 8 травня також можна помітити техніку – ймовірно, екскаватор.

Збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.

6 травня супутник Planet Labs зафіксував там появу нових траншей – у порівнянні з супутниковими знімками цієї території, опублікованими 21 квітня.

Також 9 травня у телеграм-каналі Маріупольської міськради з’явилось відео з кладовища у Виноградному з повідомленням про те, що «окупанти продовжують звозити тіла вбитих російською армією містян».

«Зараз російські окупанти намагаються зробити все для того, щоб сховати свої воєнні злочини. Вони ховають тіла у братських могилах та використовують мобільні крематорії. Тобто ми розуміємо, що їм потрібно приховати понад 20 тисяч вбитих маріупольців. Але ми продовжуємо фіксувати ці масові поховання для того, щоб не дозволити приховати ці злочини проти маріупольців», – повідомив журналістам міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, російські військові продовжують залучати для поховання місцевих жителів, які «вимушені погоджуватись працювати за їжу, воду та медикаменти, яких в Маріуполі наразі не вистачає».

Бойченко також розповів, що багато тіл загиблих маріупольців російські окупанти прибрали з вулиць міста перед 9 травня.



«Треба розуміти, що 9 травня рашисти та їх посібники провели шабаш на крові та кістках. Вони прибрали декілька вулиць і намагалися зробити шоу. Але усі розуміють, що насправді відбувається у Маріуполі зараз. Це справжнє пекло», – додав Бойченко.

Неподалік від кладовища у селі Виноградне 6 травня супутник також зафіксував військову техніку РФ. Військові експерти, до яких звернулись журналісти, розпізнали машини артилерії.

Раніше «Схеми» повідомляли про три виявлені неподалік Маріуполя сектора місця масового поховання – крім селища Старий Крим та села Виноградне, також супутник зафіксував «братську могилу» біля кладовища селища Мангуш у 20 км від Маріуполя. На цій території, відповідно до останніх супутникових знімків, змін немає.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» також залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він також додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.